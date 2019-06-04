ابو سليمان: فلنتحد ولنجعل من تعاوننا لارواح الشهداء فعل وفاء

اشار وزير العمل كميل ابو سليمان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بالشجاعة والعنفوان تصدوا للإرهاب الذي يسعى إلى العبث بلبنان...‏فارتفعوا شهداء ليشهدوا ان على سيادة الوطن وحماية أبنائه لا تغلو دماء...فلنتحد ولنجعل من تعاوننا لارواحهم فعل وفاء.‏المجد والخلود ل​شهداء الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​".

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