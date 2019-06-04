طرابلسي يطالب الدولة بأقصى أحكام العدالة للمجرمين وللعابثين بالأمن

اعتبر النائب ​ادغار طرابلسي​ عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مرة أخرى يُبذَل دم الشهادة من أجل حماية المواطنين وسلامة البلاد. لقوانا العسكرية التقدير والدعم. وللإرهابيّين: العين الساهرة بالمرصاد. وللطائفيّين بال​سياسة​: اتعظوا، ولأهل الشهداء: التعازي والكرامة، وللدولة: أقصى أحكام العدالة للمجرمين وللعابثين ب​الأمن​."

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