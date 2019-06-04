بزي: القوى الأمنية ومؤسسة الجيش تدفع ضريبة حفظ الأمن ومقاومة الإرهاب

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ في بيان حول استشهاد شهيد الجيش الملازم أول حسن فرحات من ​برعشيت​ في احداث ​طرابلس​ امس، الى "انها ضريبة حفظ الأمن ومقاومة ​الإرهاب​، تدفعها ​القوى الأمنية​ ومؤسسة ​الجيش اللبناني​ الضامنة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي. الشهيد الملازم حسن فرحات ابن هذه المؤسسة وابن بلدة برعشيت الجنوبية استشهد اليوم مع رفاق له من الجيش و​قوى الأمن الداخلي​ في معركة ضد الإرهاب التكفيري". وختم قائلا: "رحم الله شهداء الوطن وحمى الله طرابلس واللبنانيين من كل سوء".

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