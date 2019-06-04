استنكر "لقاء الجمهورية" عودة الارهاب من بوابة "الذئاب المنفردة" لتدفع طرابلس مجدداً ضريبة غالية ويدفع الجيش وقوى الأمن من دماء الشهداء الأبرار ذوداً عن كرامة لبنان وأهله عشيّة عيد الفطر المبارك، متمنياً للبنانيين والعرب عيداً سعيداً على الرغم من الظروف الصعبة التي تعصف بالعالم العربي ولبنان، معزياً في الوقت عينه الجيش وقوى الأمن وأهالي الشهداء.
واعتبر "اللقاء" في بيان ان العملية التي نفذها الارهابي الداعشي يجب ان تُقابل بتضامن لبناني يُبعد المشكلات عن المؤسسات العسكرية لتقوم بواجبها كاملاً بعيداً عن التجاذب وصراع النفوذ وتدخل السياسيين السلبي في شؤونها، بدلاً من تركها تعمل وفقاً لما يمليه عليها واجبها الوطني، لتكسر رأس الارهاب من جديد، وهي التي سجلت عشرات الانجازات والبطولات على مر السنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الجمهورية دان عملية طرابلس: القوى الأمنية ستكسر رأس الارهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.