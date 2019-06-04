حركة امل دانت بشدة الاعتداء الارهابي الآثم الذي استهدف مدينة طرابلس

دانت حركة "امل" بشدة الاعتداء الارهابي الآثم الذي استهدف ​مدينة طرابلس​ الفيحاء وامن اهلها عشية ​عيد الفطر​، واعتبرت الحركة في بيان صادر عن مكتبها السياسي ان هذا العمل الارهابي الاجرامي يستدعى التضامن بين كل القوى السياسية لمنع اي عبث أمني يستهدف الاستقرار والأمن.

وتقدمت ​حركة امل​ بأحر التعازي من ​قيادة الجيش​ و​قوى الامن​ بالشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن والمواطنين سائلة المولى ان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.