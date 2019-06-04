حركة امل دانت بشدة الاعتداء الارهابي الآثم الذي استهدف مدينة طرابلس

دانت حركة "امل" بشدة الاعتداء الارهابي الآثم الذي استهدف مدينة طرابلس الفيحاء وامن اهلها عشية عيد الفطر، واعتبرت الحركة في بيان صادر عن مكتبها السياسي ان هذا العمل الارهابي الاجرامي يستدعى التضامن بين كل القوى السياسية لمنع اي عبث أمني يستهدف الاستقرار والأمن.
وتقدمت حركة امل بأحر التعازي من قيادة الجيش وقوى الامن بالشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن والمواطنين سائلة المولى ان يمن بالشفاء العاجل على الجرحى.
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