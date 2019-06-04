كنعان: لتوحيد صفوفنا خلف الشرعية اللبنانية ومؤسساتها في مواجهة التحديات الكثيرة المقبلة

دعا عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لتكن ​طرابلس​ وشهدائها الأبطال من ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ عشية هذا العيد المبارك حافزاً لنا لتوحيد صفوفنا خلف الشرعية اللبنانية ومؤسساتها في مواجهة التحديات الكثيرة المقبلة".

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