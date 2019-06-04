مخزومي دان الاعتداء الارهابي في طرابلس: لتسريع المحاكمات لمختلف السجناء

أبدى رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​ شديد استنكاره للهجوم ​الإرهاب​ي الذي تعرضت له ​طرابلس​ عشية عيد الفطر السعيد. وحيا مخزومي الجيش و​قوى الأمن الداخلي​ على شجاعتهم في مواجهة الإرهاب. وقال رحم الله ​شهداء الجيش​ وقوى الأمن الذين سقطوا في اشتباكات أمس، متمنيا لقوانا الأمنية والعسكرية المزيد من القوة والبأس على الإرهاب والتطرف بكل أشكاله ومظاهره وانتماءاته. ودعا إلى تسريع المحاكمات لمختلف السجناء، وخصوصا الإسلاميين من غير انتظار العفو العام، وذلك كي لا يبقى حجة على أحد للاستخدامات السياسية لأي من السجناء لأي جهة انتموا. وتوجه مخزومي "باحر التعازي الى ذوي الشهداء والى المؤسسة العسكرية قيادة وجنودا، حماة الوطن ورجال الميدان".

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