ديب: ليست المرة الاولى التي يخرج بها مطلوبون من السجون وينفذون عمليات ارهابية

استنكر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب العملية الارهابية التي حصلت في طرابلس امس والتي نفذها الارهابي المطلوب عبد الرحمن مبسوط، لافتا الى انه ليست المرة الاولى التي يخرج بها مطلوبون من السجون وينفذون عمليات ارهابية، وشخص من هذا النوع بهذا السجل الحافل من الارهاب يجب البحث من عمل من السياسيين على اطلاق سراحه.
واعتبر ديب في حديث تلفزيوني، انه يجب فتح تحقيق بالموضوع نظرا لان مبسوط قاتل مع "داعش" وهو عنصر ارهابي، وكيف تم اطلاق صراحه. واكد ان الارهاب لا خبز له في لبنان لانه لا يوجد بيئة حاصنة لهم في لبنان، لا سيما في طرابلس، واكد ان استسهال العفو عن الارهابيين يجب اعادة النظر به.
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