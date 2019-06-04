الحسن: الذئاب المنفردة نوع جديد من الإرهاب ولن نسمح باستباحة الامن

أكدت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في مؤتمر صحافي من سراي ​طرابلس​ أن "رهان اللبنانيين كبير على الجيش و​القوى الامنية​ وهو رهان بمحله لان هذه المؤسسات لن تسمح باستباحة امن اي منطقة في لبنان"، معتبرة أن "الذئاب المنفردة نوع جديد من ​الإرهاب​ و​الأجهزة الأمنية​ تقوم بأقصى جهد لعدم تكرار هكذا حوادث".

ورأت الحسن أن "طرابلس انتصرت من جديد بفضل التنسيق بين ​القوى الأمنية​ والعسكرية وبفضل التفاف اللبنانيين"، مؤكدة انه "يجب ألّا تشوّش الحادثة الإرهابية في طرابلس الأفكار تجاه بعض المسجونين الذين يمكن أن يكونوا بريئين".