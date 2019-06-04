الحسن: الذئاب المنفردة نوع جديد من الإرهاب ولن نسمح باستباحة الامن

أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن في مؤتمر صحافي من سراي طرابلس أن "رهان اللبنانيين كبير على الجيش والقوى الامنية وهو رهان بمحله لان هذه المؤسسات لن تسمح باستباحة امن اي منطقة في لبنان"، معتبرة أن "الذئاب المنفردة نوع جديد من الإرهاب والأجهزة الأمنية تقوم بأقصى جهد لعدم تكرار هكذا حوادث".
ورأت الحسن أن "طرابلس انتصرت من جديد بفضل التنسيق بين القوى الأمنية والعسكرية وبفضل التفاف اللبنانيين"، مؤكدة انه "يجب ألّا تشوّش الحادثة الإرهابية في طرابلس الأفكار تجاه بعض المسجونين الذين يمكن أن يكونوا بريئين".
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