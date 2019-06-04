طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان يسيطر طقس حارّ نسبيّاً على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثّر تدريجيّاً يوم الاربعاء بكتل هوائية معتدلة (درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسميّة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استقرار ​درجات الحرارة​ ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحياناً.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة ابتداءً من المساء.

الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات.