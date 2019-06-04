طقس الغد غائم جزئياً مع انخفاض درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يسيطر طقس حارّ نسبيّاً على الحوض الشرقي للمتوسط، يتأثّر تدريجيّاً يوم الاربعاء بكتل هوائية معتدلة (درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسميّة).
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئيّاً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع استقرار درجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحياناً.
الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة ابتداءً من المساء.
الخميس: غائم جزئياً مع انخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.
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