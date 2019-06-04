محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
تبدأ البنوك والبورصة اليوم، الثلاثاء، أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك الرسمية.
كان البنك المركزي قال، في بيان، أمس الأول الأحد: "بمناسبة عيد الفطر المبارك، تقرر تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر من يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 إلى 6 يونيو 2019".
وقرر المركزي استئناف العمل بالبنوك صباح الأحد المقبل بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية الاعتيادية.
كما أعلنت البورصة، في بيان أمس الاثنين، أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل يوم الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. البنوك والبورصة تبدأن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.