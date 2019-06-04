صور.. الملايين يؤدون صلاة العيد في الحرمين الشريفين ومختلف أنحاء السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
أدى ملايين السعوديين والمعتمرين، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية إنه تمت إقامة صلاة العيد في مدينة الرياض تمام الساعة 5:18. وفي مكة المكرمة الساعة 5:57، وفي مدينة جدة عند الـ6.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن المصلين توافدوا على مصليات العيد والجوامع والمساجد التي هُيّئت للصلاة في مختلف مدن وقرى ومراكز المملكة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.
وأدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري صلاة العيد في المسجد الحرام بمكة.
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