أمام ملكة بريطانيا.. ترامب يخرق البروتوكول بـ"حركة الكتف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

خرق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البروتوكول الملكي في حضرة الملكة إليزابيث الثانية، خلال مأدبة عشاء أقامتها على شرفه في قصر بكنجهام في العاصمة البريطانية لندن.

وظهر الرئيس ترامب في تسجيل مصور وهو يضع يده اليسرى على كتف الملكة إليزابيث، بعد أن فرغ من كلمة مقتضبة قبيل العشاء، أشاد فيها بالملكة، بحسب "سكاي نيوز".

وألقى الرئيس الأمريكي خطابًا دافئًا ومؤثرًا في كثير من الأحيان، أشاد فيه بالملكة البالغة من العمر 93 سنة، ووصفها ترامب بأنها "امرأة عظيمة".

لكن ترامب لم يتوقف عن خرق البروتوكول من خلال لمس الملكة، بل رفع الكأس معربًا عن شكره للملكة إليزابيث الثانية، ليس فقط على كرم الضيافة، بل أيضًا على "الطقس الجميل"، ما أثار ضحك الملكة.

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وليست هذه المرة هي الأولى التي يخرق فيها ترامب البروتوكول خلال لقائه ملكة بريطانيا، فقد كسر الرئيس الأمريكي البروتوكول 3 مرات خلال لقائه مع الملكة في يوليو 2018.

وكان الخطأ الأول الذي ارتكبه الرئيس الأمريكي حينها هو عدم الانحناء قليلًا عند تحية الملكة إليزابيث، كما ترك الملكة تنتظره في مقصورة الاستقبال لمدة زمنية ليست بالقصيرة، في درجة حرارة وصلت تقريبًا إلى 27 درجة مئوية.

وجاء الخطأ الثالث لترامب، وهو الأفدح، عندما دعته الملكة للانضمام إليها لتفقد حرس الشرف، فما كان من ترامب إلا أن تقدم بخطوات على الملكة إليزابيث بدلًا من أن يسير بمحاذاتها.

وهذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها ترامب وزوجته ميلانيا مأدبة ملكية بريطانية، لكن الملكة معتادة على مثل هذه المناسبات، فهذه هي المرة رقم 113 التي تستضيف فيها الملكة زيارة دولة.​