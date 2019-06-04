ملايين الجزائريين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (أ ش أ):

أدى ملايين الجزائريين، صباح اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد بمختلف الولايات.

واحتشد المصلون في المساجد بمختلف ولايات الجزائر لتأدية صلاة العيد، التي سبقوها بالتكبيرات، فيما دارت خطبة العيد في أغلب المساجد حول أهمية وحدة الصف لتجاوز الأزمات والدعاء للجزائر للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

كانت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية قد أعلنت الليلة الماضية أن أمس الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، عقب ثبوت رؤية هلال شهر شوال بعدة ولايات.

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