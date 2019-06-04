طهران تكشف عن هوية الديبلوماسي الغربي المتهم "بالاختلاط"

قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ المقربة من الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، إنها حصلت على معلومات عن هوية أحد الدبلوماسيين الأوروبيين الذين جرى اعتقالهم والإفراج عنهم يوم السبت الماضي، على خلفية مشاركتهما في حفلة مختلطة اقيمت بأحد الأحياء شمال العاصمة طهران.

ووفقًا لمصادر الوكالة فإن ”اعتقال الدبلوماسيين الأوروبيين أحدهما بريطاني والآخر هولندي جاء بسبب مشاركتهما في حفل مختلط واكتشاف كحول ومخدرات داخل القاعة التي اقيمت فيها الحفلة“، مضيفة أن ”الدبلوماسي الذي تم التعرف على هويته هو بريطاني يدعى (فيبي إيفانز) المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية في طهران“.

وتابعت المصادر الإيرانية أن ”الحفل حضره عدد كبير من الممثلين المسرحيين والسينمائيين الإيرانيين، وأن السفارة البريطانية لعبت دورًا في التخطيط لهذا الحفل المختلط وعقده في حي (ولنجك) شمال طهران“.

يوم السبت الماضي، أعلنت طهران اعتقال اثنين من الدبلوماسيين الأوروبيين بسبب مشاركتهما في حفلة مختلطة، وتم الإفراج عنهما بعد التعرف عليهما وأخذ معلومات منهما.