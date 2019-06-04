مقتل 4 جنود جراء هجوم على دورية في طرابلس بلبنان

قتل اثنان من أفراد الأمن وجنديان، في هجوم شنه متشدد على دورية لقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس بشمال لبنان مساء الإثنين، وفقاً لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأبلغ مصدران أمنيان رويترز أن الشرطة والجيش يحاصران المهاجم في مبنى بعد أن ألقى قنبلة على قوات الأمن في مبنى حكومي وأطلق النار على دورية.

وذكر أحد المصدرين أن المسلح فجر نفسه وأنه سبق وكان مسجوناً بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الجيش اللبناني الهجوم ومقتل أحد الجنديين وقال إن المهاجم أطلق النار أيضاً على مركز للقوات الأمنية.

وتقول السلطات اللبنانية إنها أحبطت عدداً من الهجمات في السنوات الأخيرة، بعضها مرتبط بالصراع في سوريا. واستهدف متشددون مناطق في لبنان بهجمات بالقنابل بين عامي 2013 و2016، لكن مسؤولين قالوا إن الوضع الأمني تحسن منذ ذلك الحين.