كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنقاذ 92 مهاجرا شرقي العاصمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس بحرس السواحل الليبي، يوم الإثنين، من إنقاذ 92 مهاجراً غير نظامي بينهم 11 امرأة و 4 أطفال، كانوا جميعاً على متن قارب مطاطي على بعد 55 ميلاً شمال القره بوللي، شرقي طرابلس.

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وبحسب بيان صحافي نشره صباح اليوم الثلاثاء، مكتب الإعلام بالبحرية الليبية فإن المهاجرين من جنسيات أفريقية إلى جانب شخصين من بنجلاديش.

وأشار المكتب إلى نقل المهاجرين فجر اليوم إلى قاعدة طرابلس البحرية وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمركز إيواء تاجوراء في الضاحية الشرقية لطرابلس.