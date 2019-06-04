كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: قتلى وجرحى من الحوثيين في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط عدد من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي الانقلابية، في هجوم جنته قوات الجيش الوطني اليمني على أحد مواقع الميليشيا جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع.

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واستهدف الهجوم موقعاً لميليشيا الحوثي، في أطراف منطقة صامح الاستراتيجية غربي جبهة مريس، بحسب موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء.

وأكدت مصادر أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، فيما لاذ عدد آخر منهم بالفرار.