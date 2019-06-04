كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي يوزع سلالًا غذائية في مديرية المعافر بتعز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن الهلال الأحمر الإماراتي توزيع ألف سلة غذائية في مديرية المعافر في ريف تعز، واستهدفت عملية توزيع الإغاثة ألف أسرة من مختلف العزل والقرى في المديرية.

يأتي ذلك ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والخيرية التي تقدمها دولة الإمارات في اليمن خلال شهر رمضان المبارك والتي تلبي احتياجات الأسر المحتاجة والفقيرة، حيث سبق الحملة عملية مسح ونزول ميداني من قبل الفريق التطوعي التابع للهلال الإماراتي.

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وثمن عادل المشمر مدير عام مديرية المعافر جهود دولة الإمارات في مختلف المجالات الخدمية والتنموية مؤكدًا أنهم في السلطة المحلية مستعدين على تقديم كافة التسهيلات التي تساهم في تقديم العون والمساعدة للمواطنين.

وقد قدم الأهالي المستفيدين من الإغاثة كلمة شكر للهلال الأحمر الإماراتي لما يقدمه من أعمال خيرية ومنها توزيع الإغاثة والتي تساعدهم وتغطي احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.