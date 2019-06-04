64 يوما على إضراب الأسير حسن العويوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - واصل الأسير حسن العويوي (35 عاما) من محافظة الخليل إضرابه عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وذلك لليوم 64 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن "الأسير العويوي يواجه ظروفا صحية خطيرة، يقابلها تعنت ورفض من قبل سلطات الاحتلال بالاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري".

وأضاف أن "إدارة معتقلات الاحتلال فرضت عليه منذ إعلانه للإضراب في الثاني من نيسان/ أبريل 2019، سلسلة من الإجراءات التنكيلية بحقه، تمثلت بعزله داخل الزنازين، وحرمانه من زيارة العائلة، والمماطلة بالسماح للمحامين بزيارته، عدا عن إجراءات السّجانين الانتقامية المتواصلة على مدار الساعة. وتتعمد إدارة المعتقلات بنقله عدة مرات منذ إضرابه سواء من معتقل إلى آخر أو إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال في محاولة للضغط عليه وإنهاكه والنيل من إرادته".

وأشار نادي الأسير إلى أن "الأسير العويوي معتقل منذ 15 كانون الثاني/ يناير 2019، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال وهم: بهاء الدين، ونور الدين، وعز الدين، أكبرهم يبلغ من العمر 13 عاما وأصغرهم 5 سنوات".

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يُشار إلى أن الأسير العويوي أسير سابق قضى ما مجموعه ثلاث سنوات بين أحكام واعتقال إداري.

هذا، وحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير العويوي، مطالبا بضرورة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لوقف معاناته، وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.