قوة أمنية تقتل انتحارياً يقود دراجة نارية ويحمل عبوات ناسفة في القائم

وقال الدليمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية ضمن فوج 24 طوارئ شرطة الأنبار ولواء30 فق 8 جيش عراقي يقتلون انتحاريا في منطقة زراعية شمال ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم 360 غرب الرمادي".



وأضاف الدليمي، أن "الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا ويقود دراجة نارية ويحمل عبوات ناسفة".

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