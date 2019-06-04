النعيمي: قطر مرتبطة بقوى أخرى مثل إيران

وبين النعيمي أن «قطر أصبحت رهينة لسياسة الآخرين، وفاقدة للسيادة».

مشيرًا إلى أنها تستخدم كأداة لشق الصف الخليجي والعربي.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع قناة «سكاي نيوز»، أن «الموقف القطري دائماً ما يكون محبطاً ومخيباً للآمال»، مشيراً إلى أن «قطر مرتبطة بقوى أخرى مثل إيران وغيرها، وتنتهج نهجاً يشق الصف الخليجي».

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ولفت النعيمي إلى أنه ليس من أولويات قطر أمن واستقرار المنطقة وإنما دعم الفوضى والإرهاب.



وبيّن أن موقف الدوحة يدل على أنها تُستخدم كأداة لشقّ وحدة الصف الخليجي والعربي، في الوقت الذي بات الشعب القطري يعلم تماماً أن حكومته مرتبطة بقوى خارجية.



وشدد على أن «منهجية قطر تزيد عزلتها»، فهي ما زالت تضيع العديد من الفرص على نفسها للعودة لوحدة الصف الخليجي.