سياسيان مصريان: تحفّظ قطر هو انعكاس حقيقي على تبعية الدوحة لطهران

اعتبر خبراء ومحللون سياسيون مصريون، أن تحفّظ قطر على مخرجات القمتين الخليجية والعربية، هو انعكاس حقيقي على تبعية الدوحة لطهران، ويشير إلى تطابق وجهات النظر بينهما، بشأن دعم للإرهاب، ونشر القلاقل وعدم الاستقرار في المنطقة.



وقال نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف في تصريح نشرته صحيفة «الخليج» الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - إن تحفّظ قطر على مخرجات القمتين يشير إلى ارتباطها بطهران على حساب دول الجوار العربي، لا سيما في ظل عدم تجاوب الدوحة مع المطالب العادلة لدول المقاطعة العربية، التي دعت قطر إلى الكف عن دعم الإرهاب، وتغيير خطابها الإعلامي التحريضي ضد الدول العربية.



واعتبر أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكي، أن قطر باتت لا تمتلك قرارها وموقفها السياسي من الدول المجاورة، وبات قرارها رهن الرضاء الإيراني، لذا فإن تحفظها أمر متوقع لا سيما أن مفهوم الأمن القومي غاب عن صنع القرار السياسي في قطر، وحلّ مكانه لغة التبعية والاستقواء بالخارج.