صحيفة: خلال رمضان المبارك كانت الإمارات تعيد كتابة نهجها في الحياة

قالت صحيفة خليجية، "من إمارات الخير، في شهر الخير، عمّ الخير .. شهر رمضان المبارك في الإمارات، ليس مجرد مناسبة دينية سنوية، تنجلي فيه القلوب، وتتجلى العبادات والطاعات .. يحيي الإماراتيون، قيادة وشعباً، الشهر الفضيل، بما تربوا عليه، ونشؤوا على تقاليده منذ أن كان وكانوا ".

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365"- ": اكتمل "رمضان الإمارات"، هذا العام، بمثل ما بدأ .. فمن مطالعه وحتى خواتيمه، شهدت إمارات الدولة، ورش عمل متواصلة، انخرط فيها الجميع، مسؤولون ومواطنون، لبث نفحات من القلوب البيضاء فوصلت إلى من ينتظرها في أرجاء المعمورة .. ولعل المشاركة الفاعلة، للإمارات في القمم التي شهدتها مكة المكرمة، العربية والخليجية والإسلامية، جاءت لكي تؤكد الموقف الحاسم والحازم، في دعم قضايا الحق والعدل في الإقليم والعالم، وتمتين المواجهة الصلبة لنزعات الشر والعدوان، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ، وغيرها من الدول العربية والإسلامية.

وأكدت أن مواطني الدولة تنعموا خلال هذا الشهر، بمبادرات يطول شرحها، كان من أبرزها حصول 3354 من أبناء المواطنات على الجنسية الإماراتية، فيما كانت تبرعات الإماراتيين تصل إلى النساء والأطفال من لاجئي الروهينجا، في وقت كانت أيادي الخير تسجل أرقاماً غير مسبوقة عبر مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.

وقالت "الاتحاد" : خلال شهر رمضان المبارك، كانت الإمارات تعيد كتابة نهجها في الحياة، وفي التعامل مع الغير، وفي التعاون مع الأشقاء والأصدقاء .. نهج تؤكده في يومياتها، وتستعيده مع الصلوات الخمس، وتبشر به مع كل مطلع شمس ".