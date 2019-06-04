أردوغان: لن نتراجع عن اتمام صفقة منظومة الدفاع الجوي إس 400 مع روسيا

اعلن الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان ان تركيا لن تتراجع عن اتمام صفقة منظومة الدفاع الجوي "إس 400" مع روسيا. واشار الى انه يمكننا اتخاذ خطوة بخصوص شراء منظومة "باتريوت" إذا جاءنا عرض جيد على غرار العرض الروسي.
واكد أردوغان ان تركيا تواصل مباحثاتها مع كل من له علاقة بخصوص سوريا وإدلب ومنبج وشرق الفرات والحزام الإرهابي المزمع، ومواقفنا ثابتة وستبقى كذلك.
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