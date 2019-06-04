الشيخ حسن بخطبة العيد: ندين التعرض للمؤسسات الأمنية

اسف شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن "لما تشهده البلاد من تخبط على مستوى الادارات وعلى مستوى التراشق الاعلامي الحاصل بين اهله"، داعيا الى "التنبه إلى الحالات الشعبيَّة التي باتت مشحونة من جرَّاء تفاقُم الكلام عن الفسادِ والتبعيَّاتِ العقيمة والارتهانات الفئويَّة".
وفي كلمة له خلال خطبة عيد الفطر رأى الشيخ حسن ان "الحكومةُ شُكِّلت تحت شعارات مشابهة لِما ندعو إليْه، لذلك يجبُ أن تُقرَنَ الأقوالُ بالأفعال بعيداً عن كل ما يوهن السَّاحة الداخليَّة في الوقتِ الذي يجبُ أن تكونَ فيه قويَّـة منيعة متماسِكة درءًا لكلِّ الأخطار".
ودان حسن "التعرض للمؤسسات الامنية وما حصل بالامس في طرابلس. ونتقدم من قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي بالتعزية بشهداء الوطن".
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