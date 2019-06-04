ميقاتي ادى صلاة العيد في جامع العزم في باب الرمل بطرابلس

أدى رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ صلاة ​عيد الفطر​ المبارك في جامع العزم في ​باب الرمل​ في ​طرابلس​ الى جانب حشد من المؤمنين، حيث أم المصلين الشيخ مالك بارودي وألقى خطبة تناول فيها "معاني الصوم وبركته وثوابه، وفرحة العيد الذي يعتبر الجائزة للمؤمنين"، وأكد "أن طرابلس ستفرح رغما عن أعدائها وعن كل من لا يريد الخير لها، ورغما عن الجاهل المعقد والحاقد الذي حاول سرقة فرحة العيد من أبناء المدينة ليل أمس لكنه لم يستطع ذلك".

بعد ذلك زار ميقاتي مع جمع من رجالات العائلة جبانة باب الرمل حيث قرأ الفاتحة عن روح والديه .