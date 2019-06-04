وليد البعريني: لم يعد الإستنكار وحده يكفي بعد العمل الإرهابي الذي ضرب طرابلس

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب وليد البعريني الى انه "لم يعد الإستنكار وحده يكفي بعد العمل الإرهابي الذي ضرب طرابلس أمس محولاً العيد إلى مأساة حقيقية. فالمطلوب اليوم تقديم الدعم المطلق للجيش اللبناني ومؤسسة قوى الأمن الداخلي وأبعادها عن النزاعات لتتمكن من اداء الدور المطلوب الذي يراهن عليه كل اللبنانيين ويحظى بثقتهم".
اضاف في بيان "واذ نؤكد وقوفنا الى جانب المؤسسات العسكرية والأمنية، نتعهد العمل لمكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وأنواعه، متقدمين التعازي بشهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".
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