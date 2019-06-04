وليد البعريني: لم يعد الإستنكار وحده يكفي بعد العمل الإرهابي الذي ضرب طرابلس

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ الى انه "لم يعد الإستنكار وحده يكفي بعد العمل الإرهابي الذي ضرب ​طرابلس​ أمس محولاً العيد إلى مأساة حقيقية. فالمطلوب اليوم تقديم الدعم المطلق للجيش اللبناني ومؤسسة ​قوى الأمن الداخلي​ وأبعادها عن النزاعات لتتمكن من اداء الدور المطلوب الذي يراهن عليه كل اللبنانيين ويحظى بثقتهم".

اضاف في بيان "واذ نؤكد وقوفنا الى جانب المؤسسات العسكرية والأمنية، نتعهد العمل ل​مكافحة الإرهاب​ والتطرف بكل أشكاله وأنواعه، متقدمين التعازي بشهداء ​الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي ومتمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".