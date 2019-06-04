استنكر النائب السابق أمل ابو زيد العملية الارهابية في طرابلس عشية عيد الفطر، ونشر عبر حسابه على تويتر صوراً للشهداء الاربعة وكتب "في كل مرة يسقط دم بريء من الجنوب على مذبح الوطن 4 شهداء من القوى الامنية والجيش اللبناني، وبينهم الشهيد جوني خليل من العيشية الذي أراد خدمة بلده في عديد قوى الامن، سقطوا ليلة عيد الفطر في وجه الاجرام والارهاب".
اضاف ابو زيد "نحيّي قوى الجيش التي طاردت الإرهابي حتى مقتله ونتضامن مع قوانا الامنية في مكافحة الاٍرهاب، وأسف شديد الأسف لهذه العملية التي عكّرت صفو العيد في طرابلس وكل لبنان.الرحمة للشهداء والعزاء لأهلهم وحمى الله لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو زيد يتضامن مع القوى الامنية في مكافحة الارهاب ويأسف لتعكير صفو العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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