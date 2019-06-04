اكد رئيس الحكومة سعد الحريري ان طرابلس ستبقى عصية على التطرف والخارجين على القيم الحقيقية للاسلام الحنيف، ودعا الحريري "لاتخاذ كل التدابير التي تحمي امنها واهلها وتقتلع فلول الارهاب من جذورها".
يذكر ان رئيس الحكومة في اجازة خاصة في السعودية حيث ادى صلاة العيد في مكة الى جانب الملك السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري: لاتخاذ كل التدابير التي تحمي امن طرابلس واهلها وتقتلع فلول الارهاب من جذورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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