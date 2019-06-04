الحريري: لاتخاذ كل التدابير التي تحمي امن طرابلس واهلها وتقتلع فلول الارهاب من جذورها

اكد رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ان ​طرابلس​ ستبقى عصية على التطرف والخارجين على القيم الحقيقية للاسلام الحنيف، ودعا الحريري "لاتخاذ كل التدابير التي تحمي امنها واهلها وتقتلع فلول ​الارهاب​ من جذورها".

يذكر ان رئيس الحكومة في اجازة خاصة في ​السعودية​ حيث ادى صلاة العيد في مكة الى جانب الملك السعودي.