المياثيق الخيرية الاسلامية: إسلامنا لا يقبل بهذه التصرفات فالارهاب لا دين له

أعلنت جمعية المياثيق الخيرية الاسلامية ان تفاجأنا كما تفاجئ الجميع بالحادث الإرهابي الرخيص والبغيض الجبان الذي نال من أجساد ​القوى الامنية​ تلك العين الساهرة على أمننا وحمانا في ليلة مباركة وأثناء تجمع الناس لفرحة العيد، مشيرة الى أننا رغم كل المحن والعواصف التي تمر بها البلاد نقف جنباً إلى جنب مع مؤسساتنا الأمنية والعسكرية وكل الدعم والتأييد لها.

ونبهت الجمعية إلى أن إسلامنا لا يقبل بهذه التصرفات لان المسلم الحقيقي هو من سلم الناس من لسانه ويده، ف​الارهاب​ لا دين له حمى الله الوطن ورحم الله شهداءنا الابرار فلا نامت اعين الجبناء