لم تستبعد مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الحياة" أن يكون للهزة القضائية التي احدثتها قضية الحاج- غبش، مضاعفات في المرحلة المقبلة، نظرا إلى خطورة ما كشفته التدخلات في قضية الممثل عيتاني والمقدم الحاج، رافضة الإفصاح عن طبيعتها.
كما أكدت المصادر إياها لـ "الحياة" أن عوامل عدة تداخلت وأدت إلى تأجيج الخلافات بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، منها حملة الأخير على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعلى شعبة المعلومات لأسباب تتعلق بكشف الأخيرة لمفات الفساد، فضلا عن الخلافات بين الجانبين حول التعيينات في قوى الأمن".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ "الحياة": الهزة القضائية التي احدثتها قضية الحاج- غبش سيكون لها مضاعفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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