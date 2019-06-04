عبدالرحيم مراد: نهيب بالدولة أن تضرب بيد من حديد من يتربصون بالوطن

اشار رئيس ​حزب الاتحاد​ النائب ​عبد الرحيم مراد​ الى انه "آلمنا الإعتداء على السلم الأهلي وقوى الجيش والأمن في ​طرابلس​"، اضاف في تصريج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إننا إذ ندين هذا العمل ​الإرهاب​ي نهيب بالدولة أن تضرب بيد من حديد من يتربصون بالوطن وأمنه وأهله شرا، ونأمل أن تتوحد كلمة الجميع لمواجهة هذا الإرهاب". وتابع مراد قائلا "الرحمة للشهداء والشفاء الجرحى وكل المواساة لعائلاتهم وقيادتهم".

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