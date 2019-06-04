بومبيو يناقش قضيتي إيران وفنزويلا مع وزير الخارجية الهولندي

لاهاي (رويترز) - قال وزير خارجية هولندا ستيف بلوك إنه سيناقش قضيتي إيران وفنزويلا مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال محادثات في لاهاي يوم الاثنين.
وسيجتمع الوزيران على هامش مؤتمر أمريكي هولندي لريادة الأعمال في هولندا.
وقال بلوك على تويتر بعد وصول الوزير الأمريكي "سنتحدث عن فنزويلا وإيران والتزامنا بمواجهة النشاط الإلكتروني الضار والتزامنا القوي بالتحالف عبر المحيط الأطلسي".
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
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