نجم روما في طريقه للانضمام لإنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم روما الإيطالي إيدين دجيكو، اقترب من الانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي وتدعيم خط الهجوم.
وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، إن مسؤولي إنتر ميلان قد يلتقون مع نظرائهم في روما، هذا الأسبوع، لمناقشة صفقة التعاقد مع دجيكو.
وأشار التقرير إلى أن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، لطالما أبدى إعجابه بقدرات دجيكو، حيث يراه مناسبًا لطريقته.
وستتراوح القيمة المالية للصفقة بين 10 و15 مليون يورو، وستستمر المحادثات بين الطرفين لإتمامها.
وكان كونتي قد تعاقد مؤخرًا مع النيراتزوري، خلفًا للمدير الفني السابق، لوتشيانو سباليتي.
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