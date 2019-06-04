وأوضح، أن "عدد الشوارع التي افتتاحها في المنطقة يبلغ 10 شوارع"، مشيراً إلى رفع "12 ألف كتلة كونكريتية من المنطقة".
وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعلن، الاثنين (27 ايار 2019)، أن المنطقة الخضراء ستفتح بالكامل ابتداءً من أول أيام عيد الفطر.
يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبدج المهدي دوّن ضمن برنامجه الحكومي وأثناء تسلمه المنصب العام الماضي أنه سيقوم بإجراءات لفتح المنطقة الخضراء أمام حركة المواطنين على شكل مراحل.
كانت هذه تفاصيل خبر سكرتير رئيس الوزراء يعلن افتتاح المنطقة الخضراء بشكل نهائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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