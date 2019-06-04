اردوغان: لن نتراجع عن اتمام صفقة إس 400 مع روسيا

ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية" عن اردوغان قوله، انه "لن يتراجع عن اتمام صفقة منظومة الدفاع الجوي إس 400 مع روسيا".

جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في (22 آيارد 2019) التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد تمت، وذلك ردا على إمهال واشنطن أنقرة أسبوعين للتخلي عن شراء هذه المنظومة.