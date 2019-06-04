ونقلت وكالة "سكاي نيوز عربية" عن اردوغان قوله، انه "لن يتراجع عن اتمام صفقة منظومة الدفاع الجوي إس 400 مع روسيا".
جدد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في (22 آيارد 2019) التأكيد على أن صفقة شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" قد تمت، وذلك ردا على إمهال واشنطن أنقرة أسبوعين للتخلي عن شراء هذه المنظومة.
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: لن نتراجع عن اتمام صفقة إس 400 مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.