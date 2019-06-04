الإعلام الأمني توضح ما جرى في الطارمية

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية أجرت عملية تفتيش بحثاً عن عناصر إرهابية أقدمت على تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة إلى اللواء التاسع والخمسين في قضاء الطارمية".
وأضافت، أنه "خلال عملية الإخلاء حصل إطلاق نار من إحدى البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، وقد أسفرت الحادث عن استشهاد ٤ مقاتلين وإصابة ٤ آخرين".
وأضافت، أنه "خلال عملية الإخلاء حصل إطلاق نار من إحدى البساتين القريبة من مكان الحادث، حيث ردت قواتنا على مصادر النيران، وقد أسفرت الحادث عن استشهاد ٤ مقاتلين وإصابة ٤ آخرين".
وأصدرت خلية الإعلام بياناً ثانياً قالت فيه إن "قواتنا البطلة تمكنت من قتل ٣ ارهابيين من الذين اقدموا على إطلاق النار على قواتنا هناك (في الطارمية)، ومازالت عملية البحث والتفتيش مستمرة".
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