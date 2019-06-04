الجيش الليبي: مجلس الدولة جند الأطفال للقتال مع المليشيات

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي إن القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة قام بتجنيد الأطفال للقتال مع المليشيات.

وتابع المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" عليه، إن المشري جند 20 طفلا لم يصلوا السن القانونية للتجنيد وهو الثامنة عشرة، للقتال مع المليشيات بمقابل مبالغ مالية من منطقة الحرارات.

وأوضح البيان أنه رغم الإغراءات المالية فإن من خرج مع المشري فقط هذا العدد، في حين كان يسعى لتشكيل كتيبة مقاتلة من أطفال وأهالي المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الممارسات تتم في مدينة زليتن من قبل قادة المليشيات.

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وفي سياق ذي صلة، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي: "إن وزارة الخارجية في حكومة الصخيرات غير الشرعية -الوفاق الوطني- طلبت من الخارجية المالطية السماح بعبور رحلات جوية قادمة عدة من مطار صبيحه التركي بدءا من يوم 5 يونيو/حزيران الجاري حتى يوم 25 من الشهر نفسه".





ونوَّه الجيش الليبي بأنه من المرجح أن تكون هذه الرحلات عبارة عن شحنات من الأسلحة والذخائر والمرتزقة القادمة من ليبيا.

وأكد البيان أن الجيش الليبي لا يود أن تصبح مالطا طرفا في صراع داخلي في ليبيا وهي تعلم أن مصلحتها مع الشعب وقواته المسلحة وليس حكومة الإرهاب التي تقاتل بالتنظيمات والعصابات الإرهابية.

وكان الجيش الليبي قد أطلق 4 أبريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها.