هجمات للجيش اليمني بصعدة والضالع.. وخروقات حوثية جديدة في الحديدة

شنت قوات الجيش اليمني هجمات عنيفة على مواقع مليشيا الحوثي في محافظتي صعدة والضالع، فيما واصل الانقلابيون خرق قرار وقف إطلاق في الحديدة التي شهدت زيارة خاطفة لرئيس لجنة إعادة الانتشار للميناء الاستراتيجي.

وقالت ألوية العمالقة، في بيان، إنها هاجمت بشكل عنيف مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة مريس شمالي الضالع جنوبي البلاد.

وأوضحت أن الهجوم لوحدات العمالقة استهدف مواقع حوثية في أطراف منطقة "صامح" الاستراتيجية غربي جبهة مريس، انتهت بالسيطرة عليها قبل أن يلوذ عناصر المليشيا بالفرار بعد مقتل وجرح العديد بصفوفهم.

في معقل الانقلابيين، شمالي البلاد، ذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش اليمني نفذ هجوما واسعا في كتاف شرقي صعدة، وأحرزت تقدما ميدانيا باتجاه مركز المديرية.

كما شن الجيش قصفا مدفعيا مكثفا على تجمعات مليشيا الحوثي، خلف سلسلة مرتفعات "عنبان"، و"جبل الطير" الاستراتيجي الواقع على تخوم ذات الجبهة الواقعة شمالي البلاد.

وحسب الدفاع فإن المواجهات خلفت العشرات قتلى وجرحى بصفوف مليشيا الحوثي وخسائر كبيرة في المعدات.

خروقات ومسرحية جديدة بالحديدة

واصلت مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وقصفت الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة بكل أنواع الأسلحة.

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وأوضحت المقاومة اليمنية، في بيان، أن خروقات ميلشيا الحوثي تركزت في منطقة الجاح وأحياء متفرقة من أحياء مدينة الحديدة التي تعرضت لقصف متفرق وعشوائي.

وأكد البيان أن قوات المقاومة بإسناد التحالف العربي رصدت تشييد المليشيات الانقلابية لتحصينات جديدة قرب خطوط التماس في شارعي "صنعاء" و"الخمسين" شرقي وقلب المدينة الساحلية.

في سياق آخر، علمت "العين الإخبارية" من مصادر محلية أن رئيس لجنة إعادة الانتشار مايكل لوليسجارد وصل لميناء الحديدة في زيارة خاطفة للتأكد من إعادة مليشيا الحوثي لتحصيناتها بعد أسابيع من مسرحية الانسحاب المزعوم بمباركة أممية أدت إلى تأزم العلاقة بين الحكومة اليمنية ومبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد مارتن جريفيث.

وقالت المصادر إن مليشيا كررت مجددا أمام رئيس لجنة إعادة الانتشار مسرحية جديدة وقامت بعملية هدم للخنادق ودفن للأنفاق بعيدا عن الرقابة الثلاثية وحضور وفد الشرعية الذي يرفض أي خطوات أحادية الجانب.

الحكومة: تحرير بقية مناطق تعز قريبا

قال رئيس حكومة اليمن معين عبدالملك إنه يثق بأن بقية مناطق محافظة تعز سيتم تحريرها قريبا من قبضة مليشيا الحوثي التي عاثت في الأرض فسادا.

وأكد، في اتصال هاتفي بقائد المحور اللواء الركن سمير الحاج، دعم حكومته الكامل للجيش الوطني والمقاومة وقيادة السلطة المحلية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار واستكمال تحرير تعز وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وبارك معين التقدم الميداني المستمر الذي يحرزه الجيش والمقاومة في مواجهة المليشيا في كل الجبهات، لافتا إلى أن تعز كانت وستظل في طليعة من قاوم المليشيا وانتفض ضد مشروعها الإمامي البغيض الممول من نظام طهران.

كما أكد أن الحكومة وبتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من الإمارات، تولي اهتماما كبيرا برفع المعاناة عن أبناء تعز واليمنيين عموما.