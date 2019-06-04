الان تتابع مسلحون يقتلون عسكرياً لبنانياً ويصيبون آخرين في طرابلس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:
قتل عسكري وأصيب ما لا يقل عن 3 أشخاص، في هجوم مسلح وقع مساء أمس الإثنين في طرابلس، شمال لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بمقتل عريف وإصابة عنصري أمن بعد إطلاق النار على سيارتهم في منطقة الميناء.
وتابعت الوكالة أن مجهولين أطلقوا النار على سيارة لقوى الأمنية الداخلي كانت تحرس المكان.
ومن جهتها، أوضحت قناة “العربية” أن المجموعة المعتدية مؤلفة من 9 أشخاص.
وأفادت “المؤسسة اللبنانية للإرسال” بأن المجموعة نفذت 3 عمليات متزامنة، من بينها الاعتداء على سيارة قوى الأمن.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن دوريات لقوى الأمن تطوق مطلقي النار على الدورية في شارع التوليد في طرابلس لتضييق الخناق عليهم وتوقيفهم.
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