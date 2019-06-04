الغارديان: المستبدون العرب يتآمرون لإحباط آمال الاصلاحيين في السودان

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقالاً تحليليا لسايمون تيسدال بعنوان "المستبدون العرب يتآمرون لإحباط آمال الإصلاحيين في ​السودان​".

وذكر كاتب المقال إنه ليس من قبيل الصدفة أن تكون الحملة العنيفة المفاجئة على المتظاهرين في وسط ​الخرطوم​ مسبوقة بسلسلة من الاجتماعات بين زعماء ​المجلس العسكري​ السوداني والأنظمة العربية الاستبدادية التي تحاول بنشاط إحباط تطلعات الإصلاحيين في السودان. ويوضح تيسدال أن المحللين يرون أن حكام مصر و​السعودية​ و​الإمارات العربية المتحدة​ يعملون بجد لإحباط تطلعات حركة الإصلاح السودانية.

وأضافت الغارديان أن هذه الدول الثلاث حاولت دعم نظام عمر البشير، ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان الماضي جراء الاحتجاجات الشعبية، تآمروا لإشعال ثورة مضادة. مشيرا الى إنه بالنسبة للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ، فإن العنف الذي شهدته الخرطوم يعيد له الذكريات القديمة، إذ أنه قاد في عام 2013 - حين كان جنرالاً ووزيرا للدفاع- الهجمات على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في الساحات العامة في القاهرة ، مما أسفر عن مقتل المئات.

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ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن السيسي سحق ​الربيع العربي​ في مصر، جراء الاعتقالات الواسعة النطاق والإعدامات، مضيفاً انه على الرغم من عمليات القتل في الخرطوم فإنه لم يحدث شيء على هذا النطاق في السودان، لكن منطق التسامح لشهور مع الاحتجاجات العامة السلمية انتهى فجأة الاثنين.

ونوهت إلى أن الجيش السوداني لديه بالفعل علاقات قوية مع ممالك الخليج ، بعد أن ساعد في الحرب السعودية الإماراتية في اليمن. مشيرة الى إن الولايات المتحدة غير مهتمة بالشأن السوداني، وسألت عن دور بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة عندما تحتاج لها السودان.

وختمت "الغارديان" بالقول إن ايرفن صديق، السفير البريطاني في الخرطوم، حاول التوصل إلى تسوية سلمية عن طريق التفاوض، إلا أن الحكومة البريطانية تبدو غير مكترثة.