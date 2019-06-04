تفجير مركز للشرطة في مدينة درنة الليبية شرقي البلاد

أفاد سكان محليون في مدينة درنة الليبية شرقي البلاد، عن استهداف مركز للشرطة في منطقة الساحل الشرقي بمدينة درنة بواسطة ​عبوة ناسفة​. وقال سكان محليون بمدينة درنة لوكالة "​سبوتنيك​" إن "سمعنا دوي ​انفجار​ بالقرب من مركز شرطة الساحل الشرقي بمدينة درنة"، مرجحين أن يكون الانفجار "بواسطة عبوة ناسفة وضعت داخل السور ولا يوجد أضرار بشرية".

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