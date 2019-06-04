التايمز: كوربين سيشارك في التظاهرات المرتقبة اليوم ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا

نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية بعنوان " كوربين يشارك في المظاهرات الحاشدة ضد ترامب والشرطة تحذر من إجراءات صارمة. مشيرة الى ان ​جيريمي كوربين​، زعيم ​حزب العمال​ المعارض في ​بريطانيا​، سيشارك في المظاهرات المرتقبة اليوم ضد زيارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى بريطانيا. احتجاجاً على سياسات إدارته في عدد من الملفات.

ويتوقّع منظمو الاحتجاجات أن يتظاهر وسط العاصمة البريطانية 250 ألف شخص على الأقل ينتمون إلى منظمات وقوى مختلفة، من بينهم معارضو "بريكست" وغيرهم. مشيرا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الى إن "المشاركة في هذه المظاهرات فرصة للتضامن مع كل من ينتقدهم ترامب في الولايات المتحدة وفي بلدنا ومن بينهم صديق خان".

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ماندي وليامز التي كانت ابنتها برفقتها قولها إن " ترامب غير مرحب به في المدينة، أنا هنا لأسمع صوتي، وأنا أعتقد إنه من غير اللائق إهانته لصديق خان".