فرنجية: فطرٌ دامٍ بطرابلس الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى حفظ الله الوطن

قال رئيس ​تيار المردة​ سليكان فرنجية في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فطرٌ دامٍ في #طرابلس.. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى.. حفظ الله الوطن".

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