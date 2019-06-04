اعلنت بلدية ​طرابلس​ في بيان انه "بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة وبعد التشاور والاتفاق مع سماحة مفتي طرابلس و​الشمال​ الدكتور ​مالك الشعار​، قررت ​بلدية طرابلس​، الغاء مراسم البروتوكول المعتمد في كل عيد على ان يقتصر النشاط على أداء صلاة العيد في المسجد المنصوري الكبير. حمى الله مدينتنا من ايادي السوء وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كل عام وانتم بخير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية طرابلس ألغت بروتوكول مراسم العيد في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.