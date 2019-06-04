طلال ارسلان: مرّة جديدة تدفع طرابلس ثمن التطرّف والحقد والإحتقان

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ الى انه "مرّة جديدة تدفع ​طرابلس​ ثمن التطرّف والحقد والإحتقان، وليلة ظلماء تحلّ في ليلة العيد، رحمَ الله ​شهداء الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن​ لداخلي الأبرار".

واكد ارسلان في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، انه "لا منطق يعلو منطق الدولة، ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار".