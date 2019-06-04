طلال ارسلان: مرّة جديدة تدفع طرابلس ثمن التطرّف والحقد والإحتقان

اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الى انه "مرّة جديدة تدفع طرابلس ثمن التطرّف والحقد والإحتقان، وليلة ظلماء تحلّ في ليلة العيد، رحمَ الله شهداء الجيش اللبناني وقوى الأمن لداخلي الأبرار".
واكد ارسلان في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، انه "لا منطق يعلو منطق الدولة، ومصلحة لبنان فوق كل اعتبار".
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