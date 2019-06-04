عبد الرزاق: الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية هو اعتداء على كل الوطن

اعتبر رئيس حركة الإصلاح والوحدة ومنسق ​اللقاء الإسلامي الوطني​ ​الشيخ ماهر عبد الرزاق​، ان الاعتداء على ​الجيش​ و​القوى الأمنية​ هو اعتداء على كل الوطن وهو عمل ارهابي وإجرامي مدبر، ونحن في ​الشمال​ الى جانب الجيش وكل القوى الأمنية في محاربة الاٍرهاب والقضاء عليه وهذا يأكد أن لبنان ما زال مستهدف من قبل المشروع الإرهابي، وندعو الدولة بكل اجهزتها الى التحرك وتوقيف كل المتورطين والداعمين لهم.

ودعا عبد الرزاق ، جميع السياسيين في لبنان إلى اعتماد الحوار والتلاقي لحل كافة الخلافات والإفتخار والإعتزاز بقوة لبنان المتمثلة بالجيش و​المقاومة​، فأنتم حيث أنتم تسكنون في لبنان آمنون وذلك بفضل تضحيات وإنجازات المقاومة، وطالب السياسيين بالتخلي عن الخطابات الطائفية والمذهبية ولأنها تأخذ لبنان الى المجهول ومستنقع الفتنة كما طالب كل علماء الأمة بإعتماد الخطاب الوحدوي الجامع وتصويب السهام نحو عدو الأمة والوطن.