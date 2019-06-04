الخازن: ننحني إجلالاً أمام شهداء وجرحى الجيش وقوى الأمن الداخلي

أكد رئيس ​المجلس العام الماروني​ ​وديع الخازن​ أننا "ننحني إجلالاً أمام شهداء وجرحى ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ عشيًة هذا العيد المبارك بعدما أثبتوا مرّة أخرى أنهم درع الوطن ضد أعدائه وصمام الامان لوحدة أبنائه. وقد تكون شهادة العسكريين والجرحى المغدورين على يد الإرهابي الداعشي عنوانًا وطنيًا لتحصين الجيش، لأن حصانته من حصانة الوطن".

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