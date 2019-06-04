أكّد نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "يبقى ​الجيش اللبناني​ و​قوى الامن الداخلي​ مدرسة في حب الوطن حتى الاستشهاد، فالمجد والخلود للشهداء الابرار والعبرة لنا أن نتحد حول دمائهم ونعمل سويا لتحصين وحدتنا وصون سيادتنا."

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: المجد والخلود للشهداء الابرار والعبرة لنا أن نتحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.